Зеленский обратится к Раде: названа дата [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием. Об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь главы государств Юлия Мендель.
Обращение должно было состояться еще в апреле, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Обращение Зеленского к Раде должно определить стратегические направления развития Украины. Парламент при этом будет работать в обычном режиме, отметила Мендель.
Вместе с тем 20 октября может не состояться рассмотрение госбюджета-2021 в первом чтении. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк в своем Telegram.
Номинальная причина возможного переноса рассмотрения бюджета заключается в том, что 2,5 тысячи поправок к документу не успеет обработать профильный комитет, который соберется 16 октября. Реальная - для принятия документа не хватает голосов.
"Пока выглядит, что битва за Бюджет будет ярким этапом битвы за новую или старую Коалицию уже после местных выборов в ноябре", - написал нардеп.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о независимости бюджетов территориальных общин.
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