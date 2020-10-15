Сьогодні зранку зросла кількість ворожих обстрілів на сході країни. П'ять разів збройні формування Російської Федерації порушили режим тиші, окупанти вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Минулої доби у штабі зафіксували три провокації з боку бойовиків.

Ворожі постріли були неприцільними, тож армійці вогню у відповідь не відкривали. На передовій побував наш кореспондент Руслан Смєщук. Його репортаж - далі.

Передові позиції між Світлодарською дугою та Горлівським напрямком. Цього тижня ворог тут неабияк активізувався.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

У день в принципі вони себе ще поводять, якщо взяти в бойовому плані досить спокійно, тихенько. Десь, коли там пожежі, то чутно вибухи. А вночі бувають провокативні постріли.

Лише за минулу добу таких атак було щонайменше шість. Це більше, аніж зазвичай. Тож для більшості вояків День захисника почався, як завжди із чергування на спостережниках та чищення зброї.

А це вже мобільний військовий шпиталь в Сіверськодонецьку. Тут відкрили меморіал на честь загиблих бойових медиків Збройних сил України в період від чотирнадцятого до двадцятого року. Їх - сімдесят три.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації:

Я хотів би просто подякувати батькам цих хлопців та дівчат, медиків, які народили дійсно героїв України. На жаль їх з нами нема, але дуже багато військових дякують їм за своє врятоване життя.

Краматорськ. тут також відкрили новий пам'ятник. Ним стала ось ця десантна бронемашина. Саме вона брала участь у боях за звільнення Краматорська та Слов'янська.

Під час ворожої атаки її підбили, після чого військові віддали її на ремонт. Вона повернулася на Донеччину вже як монумент. Відкривав пам'ятник особисто командувач десантно-штурмових військ - Євген Мойсюк.

Євген Мойсюк, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України: