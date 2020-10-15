Через бажання підзаробити - натрапили на шахраїв. Зловмисники від імені однієї з популярних служб таксі створили телеграм-канал. Його підписникам пообіцяли, що ті першими отримуватимуть замовлення за найвищим тарифом від спеціального диспетчера.

За свої послуги вимагали від тисячі до двох тисяч гривень. Історії ошуканих водіїв чув Кирило Воронко.

Серед таксистів поширилась інформація, нібито брендовані автомобілі отримують "дорожчі замовлення" аніж ті, в кого немає логотипа компанії. Саме цією легендою і скористалися шахраї.

На чутках таксистів зловмисники створили телеграм-канал від імені однієї з популярних служб таксі. Його підписникам обіцяли можливість начебто першими отримувати замовлення за найвищим тарифом від спеціального диспетчера. За свої послуги вимагали від тисячі до двох тисяч гривень.

Валентин, таксист:

По слухам, ребята сказали, что есть такой телеграм-канал, я подписался, кинул деньги, ну хотелось там более лучшие заказы, лучшие тарифы.

Однак після переказу коштів таксистів відразу видаляли з групи. Ошукані водії звернулися до керівництва служби таксі й зрозуміли, що натрапили на шахраїв.

Артем, керівник автопарку:

Передали всем водителям, чтобы они не нервничали не переживали, служба работает честно.

У компанії кажуть, усі замовлення опрацьовуються автоматично, без диспетчерів. Тому жоден із водіїв не має особливих переваг.

Ігор Федас, фахівець з управління бізнесом у службі таксі:

Когда в такси существовал диспетчер, который принимает заказ по телефону, потом размещает этот заказ - такого уже нет. Это давно все делает электроника. Програмисты написали програму, которая создает заказ, пассажир в ней создает, и водитель получает. Нету технической возможности этому водителю заказ отправить.

До поліції ошукані водії не зверталися, кажуть: не вірять, що гроші їм повернуть. Скільки потерпілих від рук шахраїв - не відомо. Однак багато таксистів і досі потрапляє на цей гачок.