В Украине стремительно уменьшается количество административных территорий "зеленого уровня" эпидемической опасности. На сегодня в "зеленой зоне" находятся 54 населенных пункта.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

По его словам, еще на прошлой неделе в "зеленую зону" входило 158 населенных пунктов, а месяц назад их количество составляло 282.

Ранее мы писали, что Украина обновила карантинные зоны.