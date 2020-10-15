В Украине уменьшается количество городов "зеленой зоны" - Ляшко [ Редактировать ]
В Украине стремительно уменьшается количество административных территорий "зеленого уровня" эпидемической опасности. На сегодня в "зеленой зоне" находятся 54 населенных пункта.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
По его словам, еще на прошлой неделе в "зеленую зону" входило 158 населенных пунктов, а месяц назад их количество составляло 282.
Ранее мы писали, что Украина обновила карантинные зоны.
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