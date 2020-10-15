Опалювальний сезон стартує в Україні. Кілька великих міст сьогодні почали подачу тепла в лікарні та школи. Завтра - котельні запрацюють у Києві.

Проте, понад сорок містечок України до опалювального сезону виявилися не готовими. В кого перспективи - холодні?

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Уже від завтра батареї у столичних будинках мають потеплішати. У Києві офіційно стартує опалювальний сезон. Щоправда, на повний запуск централізованої системи опалення (а йдеться про 12 тисяч будинків) знадобиться щонайменше тиждень, - заявив Віталій Кличко

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему - я вже підписав відповідне розпорядження. Рішення місто ухвалило з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами, з наступного тижня прийде до нас похолодання. Підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери буде відбуватись за окремими заявками їх працівників.

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А сьогодні тепло вже почали подавати до лікарень, дитячих садків та адмінбудівель Рівного, Хмельницького й Харкова. Завтра батареї потеплішають у сумських школах і лікарнях. До запуску ще готуються котельні у Львові та Луцьку і, найімовірніше, опалення там увімкнуть з понеділка. Нагадаємо, умовою, за якої увімкнути тепло в оселях мають обов'язково: середньодобова температура повітря, не вища за 8 градусів.

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Водночас у НАК "Нафтогаз" уже звітують: проблеми зі стартом опалювального сезону виникнуть у 45 населених пунктах. Тамтешні теплопідприємства завинили компанії майже 15 мільярдів гривень. Отже, в зоні ризику - Луганська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Івано-Франківська та Донецька області.