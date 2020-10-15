У Кременчуці викрили масштабну схему підкупу виборців [ Редактировать ]
Вибори без вибору! У Кременчуку громадські діячі заявляють про викриття схеми підкупу виборців, у якій задіяно щонайменше 14 тисяч людей. Ще місяць тому активісти звернулись із доказами в поліцію - і там відкрили кримінальне провадження.
Однак місцева прокуратура не передає справу до суду. А отже, ймовірно, цю схему відпрацюють на виборах.
Колишній правоохоронець, а нині громадський активіст Сергій Костецький показує списки учасників мережі підкупу виборців у Кременчуку. У них - понад 14 тисяч містян. А отже, результати будь-яких виборів можна скоригувати.
Сергій Костецький, громадський активіст:
Це і є організована злочинна група, яка задіяна, скажімо так, провладними структурами міста з чіткими формулюваннями, розподіленнями ролей. Під час виборів проводиться на виході "соціальний барометр", вони опитують людей і бачать: такий то кандидат провладної структури програє, дзвонять "сіточнику", керівнику сотні і говорять: на тій дільниці потрібно задіяти людей, "сотник" дзвонить "десятнику", "десятник" підіймає людей і вони закидають - і отак ця схема працює.
Усі ці матеріали й докази активісти ще місяць тому передали у правоохоронні органи. Там відкрили кримінальне провадження. Однак досі не передали до суду. Причина - в прокуратурі.
Олег Биков, громадський активіст:
Любое ходатайство, перед тем как отправить в суд, следователи должны погодить с процессуальным руководителем с прокуратуры. Что происходит на данный момент: не одно из ходатайств не направлено в суд, потому что до сих пор нет одобрения со стороны прокуратуры.
Чому місцева прокуратура блокує хід справи, вже не вперше активісти намагаються з'ясувати в головного прокурора міста - однак від зустрічі з ними той відмовляється. Мовляв, карантин.
Хотят с вами встретиться! Я же объясняю, я понял хорошо! Приема нет!
Активісти переконані: такі дії прокуратури - не випадковість.
Олег Биков, громадський активіст:
На самом деле, та история, которая происходит у нас в Кременчуге, - она вопиющая, кричущая, потому что я считаю, что центральная власть должна обратить на эту ситуацию внимание.
Якщо реакції правоохоронних органів не буде, - заявляють активісти, - результати виборів у Кременчуку будуть не народними, а такими, які потрібні організаторам схеми підкупу виборців.
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