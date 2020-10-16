Німеччина прийматиме "ковідних" пацієнтів з Чехії [ Редактировать ]
Німецька Баварія прийматиме у себе "ковідних" пацієнтів з Чехії, - таке заявив прем'єр-міністр цієї землі. Європу накрила друга хвиля пандемії. У Чехії вірус поширюється найшвидше в ЄС. У Празі зводять польовий шпиталь на 500 місць - лікарні не можуть упоратися з навантаженням.
Навесні Німеччина також допомагала іншим країнам, зокрема приймала в себе пацієнтів з Іспанії.
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