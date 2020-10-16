У Рівному перевантажена єдина міська лікарня для хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
У Рівному єдина міська лікарня, що приймала хворих на COVID-19, перевантажена. Місцева влада змушена була для прийому інфікованих перепрофілювали ще один медзаклад.
Від понеділка Рівне живе у "помаранчевій" зоні. Кількість нових хворих щодня від шістдесяти до сотні. Та попри це в місті влаштовують масові гуляння.
Галина Кульчинська, заступник міського голови Рівного:
180 хворих на ліжках центральної міської лікарні - це багато, і місто при такій динаміці, яка є сьогодні, може просто не справитися.
Це звернення заступник міського голови Рівного, яка нещодавно перехворіла на COVID-19, записала ще 12 жовтня. Єдина в місті лікарня, яка приймала хворих - захлинається від пацієнтів. Кількість активних інфікованих в місті наближається до двох тисяч.
Віктор Іськів, начальник управління охорони здоров'я Рівного:
Хоч вона на 240 "ковідовських" ліжок, на сьогоднішній ранок там 167 людей перебуваєть на лікуванні. Але практично всі палати у нас зайняті.
Та попри відсутність у палатах вільних місць, у Рівному напередодні, на Покрову влаштували масові гуляння. Ані дистанцій, ані маскового режиму ніхто не дотримувався. Про пандемію ніби ніхто не чув. І якими будуть наслідки такого гуляння - поки що не береться прогнозувати ніхто. А медики лише викладають у соцмережах тривожні дописи. У Рівному коронавірус підхопили понад сотня медиків.
Вікторія Покоєвчук-Зрайко, головний лікар:
Чекаємо, тиждень будемо пожинати наслідки. Першими - ми: сімейні лікарі і педіатри.
Чи покарають когось за таке порушення карантину - наразі не відомо.
Ігор Тимошенко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації:
Повідомлень про такі адміністративні порушення не надходили.
У Рівному вже з понеділка зачиняють школи. Учні йдуть на дочасні осінні канікули. Від початку навчального року коронавірус діагностували в понад шістдесяти учнів.
по теме
В Україні за добу від COVID-19 померла рекордна кількість людей
Найбільший приріст інфікованих зафіксували на Харківщині, Львівщині та у столиці
Одещина потерпає від нестачі ліжкомісць для хворих на COVID-19
Лікарі звільняються, ліжкомість не вистачає, українські шпиталі переповнені хворими на коронавірус
У МОЗ оприлюднили умови безкоштовного тестування українців у приватних лабораторіях
Найбільша кількість госпіталізацій - до лікарень з важкими формами COVID-19 потрапила рекордна кількість українців
У Києві зафіксували рекорд смертей від COVID-19
Померла 21 людина - це найбільший показник за весь час пандемії
Чи можна приймати антибіотики хворим на COVID-19
Лікувати і не нашкодити. Препаратів від коронавірусу досі немає, натомість чимало пацієнтів лікуються антибіотиками. Чому це небезпечно і чим лікувати небезпечну хворобу?