Sony разобрала и показала внутренности PlayStation 5 (видео) [ Редактировать ]
Компания Sony показала, как выглядит их игровая консоль PlayStation 5 изнутри. Видеозапись обнародовала пресс-служба Sony.
Инженер продемонстрировал USB-A и USB-C порты для подключения контроллеров на передней части консоли. На задней панели расположены разъем USB-A, порты LAN, HDMI и разъем питания. На передней части приставки также заметны две прорези для вентиляции.
Фото: разборка консоли
Фото: дисковод PlayStation 5
Фото: материнская плата PlayStation 5
Отмечается, что боковая панель приставки отсоединяется, и внутренности можно прочищать с помощью пылесоса. Была показана материнская плата, в качестве проводника там использовали жидкий металл. Эта разработка заняла у специалистов Sony 2 года.
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