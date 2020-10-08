Компания Sony показала, как выглядит их игровая консоль PlayStation 5 изнутри. Видеозапись обнародовала пресс-служба Sony.

Инженер продемонстрировал USB-A и USB-C порты для подключения контроллеров на передней части консоли. На задней панели расположены разъем USB-A, порты LAN, HDMI и разъем питания. На передней части приставки также заметны две прорези для вентиляции.

Фото: разборка консоли

Фото: дисковод PlayStation 5

Фото: материнская плата PlayStation 5

Отмечается, что боковая панель приставки отсоединяется, и внутренности можно прочищать с помощью пылесоса. Была показана материнская плата, в качестве проводника там использовали жидкий металл. Эта разработка заняла у специалистов Sony 2 года.

Читайте также, вживую показали PlayStation 5. Она работает почти бесшумно, а ее корпус практически не нагревается во время игры.