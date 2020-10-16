Представление списков во время конференции 20 сентября "Слуги народа" сделало "мини-сенсацию". Приведя в свою команду ряд новых лиц, способных, по мнению экспертов, показать новое качество политики в Украине, в президентской партии сделали серьезный шаг вперед. Один из них Михаил Присяжнюк. Известный телеведущий, правозащитник и адвокат может серьезно усилить "слуг".

Очень важно, что в команде главы государства появляются фигуры, которые сами имеют хороший рейтинг и незапятнанный имидж, что добавляет команде баллов.

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии "Слуга Народа" адвокат и телеведущий Михаил Присяжнюк родился в семье юристов.

Михаил решил пойти по стопам своих родителей. Окончив юридический факультет университета им. Т. Г. Шевченко Михаил работал в юристконсулом, после юристом в медиа холдинге, после стал руководителем юр.отдела профидьного юридического издания "Юридическая газета". Там он решил, что его главная задача - помогать людям. Поэтому в 2011 году Михаил сдал квалиф.экзамен и получил право заниматься адвокатской деятельностю.

В 2012-м году Михаил Присяжнюк начал свою деятельность на телевидении в качестве эксперта, где он решал проблемы героев программы и после съемок.

А в 2018 правозащитник стал ведущим социального проекта "Один за всех". Впоследствии зритель назвал Присяжнюка "народным адвокатом". Это звание является главным в жизни Михаила, ведь он всегда стремится восстанавливать справедливость. Михаил поднимает и помогает решить сложные, неоднозначные, жизненные ситуации.

Одной из проблем города Михаил назвал состояние здоровья людей, которое особо актуально во время пандемии коронавируса. Так например, в Киеве Михаил предложит создать фонд, из которого будут выделены деньги на тестирования людей.

Также Михаил отметил важность хорошего уровня медицины и медицинского страхования.

В последние годы наблюдается тенденция к росту нагрузки на больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения Киева, необходимо развитие инфраструктуры здравоохранения столицы

Количество коек в больничных заведениях на 10 000 человек населения всего 102 койки.

Пропускной объем амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения -292 человека.

Количество врачей в Киеве растет на протяжении последних лет, что обеспечивает стабильный уровень нагрузки на одного врача, но при этом наблюдается негативная тенденция к росту разрыва между уровнем оплаты труда в области здравоохранения и средним уровнем зп по Киеву. Так Средняя заработная плата в сфере здравоохранения составляет всего -3684 грн.

"У нас отличные врачи а медицинская система не работает. Необходимо создать условия когда человек может спокойно обратиться к врачу не думая сколько будет стоит та или другая процедура, укол. Чтобы человек смог пройти диспансеризацию раз в год, сдать нужный анализ. Для этого есть все условия, чтобы сделать людей здоровее, чтобы они не боялись обратиться к врачу или больницу, тем самым запуская болезни. Медицинская страховка в данном случае может решить данную проблему и у города на это деньги есть" - отметил Михаил.

Я, вместе с командой "Слуга Народа" иду в городской совет Киева, где буду защищать права киевлян на доступную и качественную медицину.

Первоначальными задачами для себя и команды вижу:

• Развитие системы медицинского страхования, что позволит лучше финансировать медицинскую отрасли обеспечит соответствующие гарантии;

• Внедрение и контроль реализации национальных целевых программ борьбы с туберкулезом и ВИЧ / СПИДом, корью, другими инфекционными болезнями, направленных на лечение больных и профилактику эпидемий среди населения;

• Создание гарантированного пакета государственной медицинской помощи.