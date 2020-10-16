Французская прокуратура по финансовым преступлениям предъявила 23-му президенту Франции Николя Саркози обвинения в создании преступной группировки. Об этом сообщает BFM TV.

Это первый случай в истории Франции, когда такое обвинение выдвигают против бывшего главы государства. Обвинения предъявили в рамках расследования дела о возможном финансировании избирательной кампании Николя Саркози режимом Муаммара Каддафи в 2007 году.

Экс-президент написал в Facebook, что он не виновен.

Я узнал об этом новом расследовании с величайшим изумлением. Итак, это новый шаг в длинном списке несправедливостей, совершенных во время так называемого дела о "ливийском финансировании" моей избирательной кампании 2007 года.

Это уже четвертое обвинение, предъявленное Саркози по этому делу. В 2018 году его обвинили в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии государственных средств Ливии. Саркози неоднократно опровергал эти обвинения.

В 2011 году сын бывшего ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи через СМИ заявил, что Николя Саркози получил финансовую помощь от правительства Ливии. Спустя год были опубликованы документы, подтверждающие, что Ливия выделила на поддержку Саркози 50 млн евро. Расследование началось в 2013 году, а первый допрос бывшего президента состоялся в марте 2018 года.