Сделки с ЕС по Brexit не будет - Джонсон [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС после переходного периода Brexit. Об этом сообщает Sky News.
Учитывая отказ ЕС вести серьезные переговоры в последние несколько месяцев, а также тот факт, что этот саммит, похоже, решительно отверг возможность заключения торгового соглашения по канадскому образцу, я пришел к выводу, что мы должны готовиться к тому, что с 1 января наши отношения (с ЕС) будут больше напоминать существующие между ЕС и Австралией.
По словам Джонсона, из-за того, что в ЕС не согласны на такой вариант, бизнесу, грузоперевозчикам и путешественникам необходимо готовиться к серьезным изменениям в отношениях двух сторон с 1 января.
Насколько я могу судить, в ЕС отказались от намерения заключить соглашение о свободной торговле. Мы не наблюдаем каких-либо подвижек со стороны Брюсселя и говорим им лишь одно: "Пожалуйста, приходите к нам, если ваш подход фундаментально поменяется.
Британский премьер подчеркнул, что Лондон на намерен уступать Брюсселю, если тот хочет по-прежнему ограничивать свободу королевства в определении правил рыболовства и выработке собственных законодательных норм, которые не будут по умолчанию гармонизированы с европейским правом.
В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не будет менять свой подход к переговорам с Великобританией о новых отношениях после Brexit.
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