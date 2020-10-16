В пятницу, 16 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС после переходного периода Brexit. Об этом сообщает Sky News.

Учитывая отказ ЕС вести серьезные переговоры в последние несколько месяцев, а также тот факт, что этот саммит, похоже, решительно отверг возможность заключения торгового соглашения по канадскому образцу, я пришел к выводу, что мы должны готовиться к тому, что с 1 января наши отношения (с ЕС) будут больше напоминать существующие между ЕС и Австралией. По словам Джонсона, из-за того, что в ЕС не согласны на такой вариант, бизнесу, грузоперевозчикам и путешественникам необходимо готовиться к серьезным изменениям в отношениях двух сторон с 1 января.

Насколько я могу судить, в ЕС отказались от намерения заключить соглашение о свободной торговле. Мы не наблюдаем каких-либо подвижек со стороны Брюсселя и говорим им лишь одно: "Пожалуйста, приходите к нам, если ваш подход фундаментально поменяется.

Британский премьер подчеркнул, что Лондон на намерен уступать Брюсселю, если тот хочет по-прежнему ограничивать свободу королевства в определении правил рыболовства и выработке собственных законодательных норм, которые не будут по умолчанию гармонизированы с европейским правом.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не будет менять свой подход к переговорам с Великобританией о новых отношениях после Brexit.

Ранее Бориса Джонсона обвинили в профнепригодности.