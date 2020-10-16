Капельницы в темноте и больные в коридоре: условия больницы шокировали пациентов [ Редактировать ]
В Харькове, в Купянской районной больнице показали, в каких условиях лечат людей. Соответствующие кадры появились на станице "Веха.Харьков" в Telegram.
Видео снимала пациентка. Люди с пневмониями задыхаются в коридорах.
Света практически нет, чтобы ночью поставить капельницу, подсвечивают телефоном!
Ранее мы писали о том, что в Киеве все больницы готовят под больных коронавирусом.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" створила платформу для вирішення нагальних соціальних проблем у Харкові
Як жити, коли потріскалися стіни, у підвалі вода, зі стелі сиплеться штукатурка, а крізь дірки в даху видно небо?
Рост заболеваемости коронавирусом: в МОЗ назвали четыре причины
В четверг, 15 октября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал заявление
Сколько будет стоить вакцина от коронавируса: в МОЗ озвучили цифру
В США и Китае сформировали цены на вакцину от коронавируса
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
На территории Украины за сутки зафиксированы новые случаи коронавирусной инфекции
"Пігулка від Трампа": в Україну їдуть американські ліки від коронавірусу
Усе про диво-препарат, яким лікували очільника Білого дому у матеріалі "Подробиць"
Герої не вмирають: у Харкові хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників України
Квіти до монумента з написом "Герої не вмирають" несуть і цивільні, і люди у формі. Торік, під час відкриття пам'ятника планували, що на ньому будуть постійно оновлювати імена - викарбовувати прізвища тих, хто поклав своє життя за Україну