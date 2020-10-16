Xiaomi представила умную модель унитаза Dabai, оснащенную смарт-технологиями. Товар появился на краудфандинговий платформе Youpin.

Устройство получило поддержку голосового управления, функцию стерилизации и подогрев сиденья, сообщает Gizmochina.

Самой необычной фишкой новинки является голосовой ассистент, который может открыть крышку или спустить воду, если его об этом попросить.

Однако, необязательно просить туалет, чтобы он открыл крышку: специальные сенсоры улавливают движение и, когда вы подходите к устройству, оно само поднимает перед вами крышку и опускает сиденье. В Dabai используется технология плазмовой стерилизации, которая борется с бактериями после каждого сеанса.

В новинке сантехники также используется специальная технология сифонового очищения, которая позволяет быстро удалять следы с белой поверхности. Также в наличии функция биде и 6-скоростной сушки теплым воздухом.

Кроме того, по периметру унитаза предусмотрена светодиодная подсветка.

Стоимость новинки составляет 339 долларов (9 600 гривен). Оформить предзаказ можно уже сейчас. Доставлять товар из Китая начнут 10 ноября.

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