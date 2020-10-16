У п'ятницю, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Батьківщина", кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко розповів, на яку суму обманули українців під час минулого опалювального сезону.

"В Києві є компанія "Євро-реконструкція" - це Дарницька ТЕЦ. Вона надає послугу з теплопостачання 150 тисячам домогосподарств. Дійсно, цього року була вкрай аномально тепла зима, навіть президент зрозумів, що не можуть бути завищені платіжки. Він саме тому зняв Гончарука і поставив Шмигаля", - сказав Олексій Кучеренко.

Ось після цього я звернувся з десятками запитів до президента, Антимонопольного комітету, прем'єр-міністра. Буквально 2 тижні тому Антимонопольний комітет перевірив "Євро-реконструкцію" і визнав, що вона зависила тарифи в 1,5 рази, і нарахувала 300 млн зайвих гривень 150 тисячам домогосподарств. Тобто, по 2 тисячі на домівку.

Нагадаємо, в Полтаві тисячі мешканців міста можуть залишитись без тепла.