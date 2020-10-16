По 2 тисячі з сім'ї: як "Євро-реконструкція" "нагріла руки" на жителях Дарницького району [ Редактировать ]
У п'ятницю, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Батьківщина", кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко розповів, на яку суму обманули українців під час минулого опалювального сезону.
"В Києві є компанія "Євро-реконструкція" - це Дарницька ТЕЦ. Вона надає послугу з теплопостачання 150 тисячам домогосподарств. Дійсно, цього року була вкрай аномально тепла зима, навіть президент зрозумів, що не можуть бути завищені платіжки. Він саме тому зняв Гончарука і поставив Шмигаля", - сказав Олексій Кучеренко.
Ось після цього я звернувся з десятками запитів до президента, Антимонопольного комітету, прем'єр-міністра. Буквально 2 тижні тому Антимонопольний комітет перевірив "Євро-реконструкцію" і визнав, що вона зависила тарифи в 1,5 рази, і нарахувала 300 млн зайвих гривень 150 тисячам домогосподарств. Тобто, по 2 тисячі на домівку.
Нагадаємо, в Полтаві тисячі мешканців міста можуть залишитись без тепла.
по теме
Опалювальний сезон може бути зірвано: які міста під загрозою
У п'ятницю, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус розповів про опалювальний сезон
В Полтаві тисячі мешканців міста можуть залишитись без тепла - Каплін
У п'ятницю, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" кандидат в мери Полтави ("Партія простих людей") Сергій Каплін розповів про проблеми в місті
Мільярдні борги: чому Україна опинилася під загрозою зриву опалювального сезону
Опалювальній сезон в Україні: де і чому батареї у домівках українців можуть залишатися холодними
Тепло у домівки: в Україні офіційно стартує опалювальний сезон
Вдарити опаленням по вірусу: в Україні стартує опалювальний сезон - та чи у всіх будуть теплі батареї?
У Бахмуті на економічному форумі депутати та підприємці обговорили проблеми вітчизняної економіки
Обговорити проблеми бізнесу та промисловості Донбасу, а ще знайти шляхи до миру - це головні теми форуму у Бахмуті