Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг передає функцію встановлення тарифів на місця - в регіони. Відповідний урядовий законопроект був зареєстрований у Верховній Раді 13 жовтня. Про це у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" "МИР заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

Вона нагадала, що до 2011 року саме на місцях визначалася тарифна політика. Потім була створена НКРЕКП, яка мала здійснювати регулювання всіх ліцензіатів на ринку. У 2017 році Нацкомісія прийняла відомі 307 і 308 постанови про нові ліцензійні умови, і 295 підприємств, які надають послуги з теплопостачання, водопостачання і водовідведення, були передані на місця.

На сьогодні більшість підприємств, які надають ці послуги, вони знаходяться у комунальній власності територіальної громади. Ефективним власником може бути саме ця територіальна громада. Коли територіальна громада формує свою інвестиційну, технічну, фінансову політику, вона повинна враховувати реалії того підприємства, яке на цій території надає комунальні послуги. Тобто ця політика не повинна бути відірвана від реалій. На сьогодні є можливість за рахунок місцевих бюджетів (якщо буде така потреба) проводити певні компенсації між реальними витратами і нарахованими тарифами.

Народний депутат визнала, що місцевим громадам можуть "причепом" передати борги за спожиті комунальні послуги. Аби вони не стали тягарем для бюджетів місцевих громад, у парламенті зареєстрований законопроект №3801.

За останні 7 років справді сформувалися ці борги. У минулому в 2019-му підприємства теплопостачання сплатили "Нафтогазу" більше ніж 40 млрд грн, і з них 42% були зараховані в оплату боргів, які формувалася ще в 2016-2018 роках. Тому цим законопроектом також планується визначити, що всі борги, які сформувалися станом на 1 травня 2020 року, потрібно переглянути, реструктуризувати, деякі списати.

Нагадаємо, що з 1 серпня Кабмін не може впливати на формування тарифів на газ для населення. Ціна для споживачів залежить від ринкової вартості палива на європейських ринках.