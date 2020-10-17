У женщин зрение более острое, нежели у мужчин. К такому выводу пришли ученые, основываясь на результатах исследования, в котором приняли участие около 3000 человек, пишет linzy.ru.

Так, женщины различают в несколько раз больше оттенков, чем мужчины, и обладают лучшим периферийным зрением, а мужчины, наоборот, хорошо видит далекие, даже не статичные объекты.

Ученые объясняют это тем, что когда-то они были охотниками и им приходилось высматривать движущуюся добычу на далеких расстояниях. В результате зрение мужчин сузилось почти до предела, поскольку им важно было сосредоточиться именно на цели. Иными словами, мозг мужчины обеспечивает тоннельное зрение, то есть он видит далеко, но только прямо перед собой.

Женский же мозг воспринимает зрительную информацию по-другому. Женщина - хранительница очага, должна была следить за всем, что происходит вокруг, одновременно: за детьми, готовящейся едой, при поиске трав и кореньев нужно было хорошо видеть близко вокруг. Поэтому боковым зрением она способна охватывать достаточно широкое поле видимости (примерно до 45°).

Что касается видимости в темное время суток, то и в этом случае женщины видят больше деталей, но преимущественно вблизи. Мужчины же способны лучше различать предметы вдалеке даже ночью. Поэтому ученые советуют доверять ночное управление автомобилем именно мужчине.

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