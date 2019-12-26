Рацион питания - важный момент, который влияет на множество процессов в организме. Поэтому, людям необходимо следить за ним и исключать вредные продукты. Медики рассказали, какой фрукт улучшает зрение лучше моркови.

Так, ананасы являются богатым источником витамина С, защищают организм от свободных радикалов - веществ, которые атакуют здоровые клетки в организме.

Витамин С, содержащийся в ананасах, является самым важным антиоксидантом, чтобы помочь в борьбе с болезнями, перечисленными выше. Кроме того, он поддерживает иммунную систему и борется с простудой и гриппом.

Повышает энергию

Ананас является отличным источником марганца, минерала, необходимого для некоторых ферментов, ответственных за повышение энергии. Существует также хорошая доза тиамина (витамин В1), который также поддерживает производство энергии.

Защищает глаза

Ананас очень благотворно влияет на здоровье глаз, защищая их от болезней, связанных с возрастом. Было доказано, что ежедневное употребление ананаса (и других фруктов, богатых антиоксидантами) значительно снижает риск развития макулярной дегенерации.

Противовоспалительные свойства

Ананас содержит фермент бромелайн. Он обладает противовоспалительным свойством и уменьшает отёчность. Помогает в лечение синусита, боли в горле, артрите и подагре.

Если вы едите ананасы вместе с другими продуктами, бромелайн будет использоваться, чтобы переварить их лучше, и ваше тело не успеет воспользоваться другими его свойствами. Для того чтобы получить больше полезных свойств ананаса, ешьте его между приёмами пищи.

Употребление ананаса помогает в лечении следующих заболеваний:

Гиперактивность щитовидной железы

Расстройство желудка

Бронхит

Катаракта

Гипертония

Артрит

Запор

Дифтерия и другие инфекции горла

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