ОП-ЗЖ обратилась в КС относительно неконституционности закона "О добровольном объединении территориальных громад" [ Редактировать ]
Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратилась в Конституционный Суд с представлением о соответствии Конституции Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад" и просит рассмотреть его как неотложное.
Как отмечают авторы ходатайства, "пункт шестой части первой статьи 4, часть третья статьи 11 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад" нарушает Конституцию Украины".
В частности, пункт шестой части первой статьи 4, часть третья статьи 11 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад", которые устанавливают, что добровольное объединение территориальных громад должно осуществляться в соответствии с перспективными планами, утверждение которых относится к единоличным полномочиям исполнительной ветви власти, не соответствуют статье 7, частям первой, второй статьи 8, частям второй, третьей статьи 22, части четвертой статьи 140 Конституции Украины и являются неконституционными.
"Таким образом, в настоящее время декларируется жесткое соблюдение предлагаемых исполнительной ветвью власти перспективных планов формирования территорий громад. Такой безальтернативный и бескомпромиссный подход не только нивелирует понятие добровольности и нарушает положения статьи 140 Конституции Украины, согласно которой местное самоуправление является правом территориальной громады самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины, но и само понятие местного самоуправления как конституционно-правового института", – отмечается в представлении.
С целью предотвращения дальнейших негативных правовых последствий от применения этого Закона, народные депутаты от ОП-ЗЖ просят признать конституционное производство в деле по данному конституционному представлению неотложным.
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