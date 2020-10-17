Как найти песню в Google, не зная слов (видео) [ Редактировать ]
С помощью новой функции Google пользователи теперь могут найти понравившуюся песню, даже не зная ее названия и имени исполнителя. Для этого нужно просто включить микрофон и напеть несколько строчек.
Новая возможность доступна для использования на английском языке для iOS и более чем на 20 языках для Android, сообщается в видео на официальном канале компании в YouTube.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно в Google Search включить микрофон и спросить "Что это за песня?", после чего напевать мелодию в течение 10-15 секунд. Затем Google представит вам ряд результатов.
По словам экспертов, технология использует модели машинного обучения. Когда вы напеваете мелодию, они меняют звук на цифровую последовательность, а затем ищут совпадения во всех композициях, доступных для прослушивания в интернете, и определяют наиболее подходящую из них.
Отмечается, что Google может угадать мелодию по словам, свисту и другим звукам, но не учитывает особенности голоса.
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