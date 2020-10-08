Американская корпорация Google выпустила критически важное обновление для Android, установить которое на свои мобильные устройства уже могут все пользователи, однако если владельцам телефонов Pixel такой апдейт стал уже доступен, пользователи других телефонов, в зависимости от расторопности разработчиков тех или иных компаний, могу получить его через какое-то время. Речь идет о патч для системы защиты, передает akket.com.

Дело в том, что в его рамках сотрудники Google закрыли более двух десятков различных брешей в защите, а вместе с тем исправили ряд багов, которые возникали в работе ОС. Важно заметить, что этот небольшой апдейт закрывает критические уязвимости не только в Android 11, но и в более ранних версиях операционных систем из этой серии, в том числе Android 10 и Android 9 Pie. Установить апдейт можно "по воздуху", но сроки его доступности на телефонах напрямую зависят от конкретного производителя. Какие-то бренды, возможно, вообще не станут утруждать себя такого рода действиями.

Компания Google постаралась сделать все, что было в ее силах, лишь бы как можно больше людей на постоянной ежедневной основе пользовались смартфонами на базе ее фирменной ОС и оставались при этом в полной мере довольными. Октябрьский патч для системы безопасности платформы Android является критически важным, поэтому если он доступен для установки, не стоит пренебрегать возможностью его оперативно установить. Из-за брешей, которые он закрывает, мобильное устройство можно взломать, в том числе дистанционно, а это, что всем наверное очевидно, вполне может привести к краже личных данных пользователей и, кроме того, к некоторым другим далеко не самым приятным проблемам, вплоть до кражи денежных средств с банковских счетов и карт.

Ранее сообщалось, что китайцы первыми выпустят смартфон на Android 11.