Мечта исполнилась: в Windows 10 появилась долгожданная функция [ Редактировать ]
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В понедельник Microsoft сменила дизайн логотипа Bing и представила новый визуальный стиль своего продукта, который теперь "лучше отражает продолжающуюся интеграцию возможностей поиска в семействе продуктов Microsoft".
Вице-президент Microsoft отметил, что продукт поисковой системы теперь будет официально называться Microsoft Bing, а не просто Bing. Новый логотип Microsoft для поисковой системы уже можно увидеть в его официальной учетной записи Twitter.
Согласно последним данным Statista, на долю Microsoft Bing в июле 2020 года приходилось около 6,43% мирового рынка поисковых систем для настольных компьютеров. На долю Google, тем временем, приходилась львиная доля "поискового пирога" – 86,86%.
Новый логотип Bing
Вместе с изменением дизайна Bing, Microsoft добавила то, о чем так долго просили пользователи Windows 10 – возможность отключения этой самой поисковой системы Bing, которая по умолчанию встроена в операционную систему.
Но Microsoft решила усложнить отключение – оно делается только через редактирование реестра параметра DisableSearchBoxSuggestions.
- Зайдите по адресу в реестре Windows Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer;
- Установите параметр DisableSearchBoxSuggestions на "1".
Отмечается, что отключение Bing в Windows 10 может повысить качество и ускорить локальный поиск на компьютере. Панель Windows Search начнет отображать результаты локального поиска быстрее, поскольку не потребуется искать ключевые слова в Microsoft Bing.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Windows 10 ввели "смертельные" предупреждения для SSD-накопителей. Также недавно был украден исходный код Windows XP – чем это грозит Microsoft.
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