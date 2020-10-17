Новий коронавірусний рекорд - 6410 українців інфікувалися минулої доби. Зафіксували і рекордну кількість смертей - від ускладнень напередодні померли 109 людей.

У лідерах за добовим приростом хворих, традиційно - Київ, Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина. Напередодні госпіталізували аж тисячу українців. Активних хворих при цьому 164 тисячі пацієнтів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

За попередню добу загалом було здійснено 63734 тестування, з них методом ПЛР 36201 дослідження, і методом ІФА 27533 дослідження. Методом ПЛР - це рекордна кількість. У нас існує проблема з ПЛР-тестуванням точки зору черг, які відбуваються в деяких, особливо великих містах нашої країни. Ми продовжуємо збільшувати цю кількість.