Відзвітувати про те, куди пішли гроші з "ковідного" фонду закликають український уряд і міжнародні кредитори, зокрема, МВФ, і українська опозиція. А ще - взяти на себе відповідальність за подолання коронакризи.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Вони живуть відокремленим від реалій життям. Чому, власне кажучи, 64 млрд на коронавірус зникло невідомо куди? Це відповідальність прем'єр-міністра. Вони займаються там, ділять посади, щось там торгують посадами, якимось чином міняють керівників - навіть тих, хто працює добре. А реальною роботою ніхто не займається. Тому ми вимагаємо: вони мають піти у відставку, тому що вони провалили підтримку держави і людей.