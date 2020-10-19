Злива стіною, підтоплені авто та знеструмлені села. Україна оговтується від нещодавньої негоди. Затопило Рівне, Луцьк, подекуди столицю. А в Кропивницькому буревій за кілька хвилин залишив без даху над головою понад три сотні сімей. Рятувальники там досі ліквідовують наслідки стихії.

Будинки без покрівель, вікон, парканів, повалені дерева, електроопори, зруйнована частина газопроводу, викорчувані дерева. І усюди битий шифер.

Лиха наробив ось цей смерч, який на камеру зафіксували містяни. Буревій пронісся вулицями двох мікрорайонів: Лелеківкою та Старою Балашівкою. Все тривало не більше кількох хвилин.

Михайло Журавський, житель Кропивницького:

Сильная гроза, такой давно не было, думал выйти посмотреть, не успел открыть дверь, мгновенный ветер, вообще сплошная вода вдоль окон и шифер летит, листья летят, деревья летят, все летит, открыть двери я не смог, попытался открыть, меня отдало вместе с дверью, но двери выстояли.

Будинок Оксани Богданівни буревій не пошкодував. Потрощив усе, на ньому не має живого місця

Оксана Гелеску, жителька Кропивницького:

Як бачите, залишились без даху, немає де жити зруйнована стеля, повибивані шибки, у нас немає де зварити поїсти, відсутнє світло.

Жінка у розпачі. Як жити тепер в таких умовах просто не знає

Оксана Гелеску, жителька Кропивницького:

Тут вибило взагалі двері з одвірками, вирвало, тут вікна повибивало, проходьте далі, тут взагалі зруйнована стеля, пішли тріщини, повибивані вікна.

На шляху торнадо опинились три сотні приватних осель, усі вони частково зруйновані. На допомогу постраждалим із самого ранку їдуть небайдужі містяни. Прибирають подвір'я, розпилюють повалені дерева, затягують плівкою розкриті дахи. А ще привозять питну воду та гарячі перекуси.

Розгорнули поруч із постраждалими оселями польові кухні та пункти обігріву й рятувальники. Адже зараз тут немає ані електрики, ані газопостачання.

Оксана Мачак, речниця управління ДСНС України в Кіровоградській області:

Були прибрані дерева і різні конструкції, в нічний час рятувальники накрили дахи трьох будинків, які найбільше постраждали від негоди.

До ночі усі поламані дахи планують перетягнути хоча б плівкою. Її закупила мерія. А ось для відновлення осель трьох сотень родин у Кропивницькому потрібно понад тридцять мільйонів гривень. Таких коштів, кажуть чиновники, в міському бюджеті - немає, тож проситимуть допомоги у Києва.

Андрій Райкович, міський голова Кропивницького:

Один квадратний метр криші тисячу гривень орієнтовно, от треба обрахувати й бачити в середньому площа криші середнього будинку 100-120 м2, от треба сто-сто двадцять тисяч лише на кожне домоволодіння, щоб відновити тільки кришу, а ще потолки попадали, а ще ушкоджені вікна, двері побиті.

Постраждалі родини, яким ніде жити, тимчасово розмістили у військовому госпіталі та готелі "Турист". До лікарні ж за допомогою після торнадо звернулись троє людей. У двох - різані рани від скла, після надання допомоги, їх відпустили додому. Ще один юнак залишається в лікарні, його сильним поривом вітру відкинуло на автомобіль. Стан здоров'я постраждалого медики оцінюють як задовільний.