В Афганістані мікроавтобусом підірвали поліцейських [ Редактировать ]
16 людей загинули, ще сто поранені внаслідок теракту в Афганістані. Це сталося в місті Чаг-Чаран - столиці провінції Гор. Поблизу поліційного відділку в повітря злетів мікроавтобус, нашпигований вибухівкою.
Усі постраждалі мирні жителі, 70 людей досі в лікарнях. У МВС країни повідомили, що кількість жертв може зрости, адже рятувальники і далі розбирають завали.
Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за вибух.
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