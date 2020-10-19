Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за вибух

16 людей загинули, ще сто поранені внаслідок теракту в Афганістані. Це сталося в місті Чаг-Чаран - столиці провінції Гор. Поблизу поліційного відділку в повітря злетів мікроавтобус, нашпигований вибухівкою.

Усі постраждалі мирні жителі, 70 людей досі в лікарнях. У МВС країни повідомили, що кількість жертв може зрости, адже рятувальники і далі розбирають завали.

Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за вибух.