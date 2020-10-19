Коронавірус в Україні: Мінохорони здоров'я назвало найуразливішу категорію людей [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні чотири тисячі 766 нових випадків інфікування ковідом. Через ускладнення померли - 66 пацієнтів. Найбільший приріст хворих на Харківщині, Одещині, Львівщині і в Києві.
І відсьогодні у "червоній зоні" 8 обласних центрів: Харків, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Чернігів, Чернівці, Полтава, Хмельницький, а також Сєвєродонецьк. У ці міста "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків. На станціях "червоної зони" лише висаджуватимуть пасажирів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Я сьогодні ще раз хотів би наголосити на найуразливішій категорії людей - це група ризику, це всі люди старші 60 років. Усього за весь час пандемії таких пацієнтів 77 тис 156 людей. При цьому із загальної кількості померлих від коронавірусної хвороби більше 74 відсотків це люди старші 60 років. Більшість померлих мають супутні захворювання: серцево-судинні захворювання, захворювання на цукровий діабет, інші хронічні захворювання - легень, печінки, нирок. Тобто всі ці супутні патології дуже сильно ускладнюють перебіг хвороби.
по теме
У Рівному масовими гуляннями вдарили по карантину
Не зважаючи на коронавірусну щоденну статистику та режим обмежень, у "помаранчевому" Рівному вирішили повеселитися. Чи доречні публічні розваги у часи коронавірусу?
В Україні зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом
У лідерах за добовим приростом хворих традиційно Київ, Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина
В Україні оновили карантинні зони
Від понеділка "почервоніють" понад три десятки міст
В Україні за добу від COVID-19 померла рекордна кількість людей
Найбільший приріст інфікованих зафіксували на Харківщині, Львівщині та у столиці
COVID-19 в Україні: вводитимуть суворіші обмеження
Суворіші обмеження, але без локдауну. Таке пропонуватимуть у Міністерстві охорони здоров'я сьогодні під час засідання уряду