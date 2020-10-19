За попередню добу в Україні чотири тисячі 766 нових випадків інфікування ковідом. Через ускладнення померли - 66 пацієнтів. Найбільший приріст хворих на Харківщині, Одещині, Львівщині і в Києві.

І відсьогодні у "червоній зоні" 8 обласних центрів: Харків, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Чернігів, Чернівці, Полтава, Хмельницький, а також Сєвєродонецьк. У ці міста "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків. На станціях "червоної зони" лише висаджуватимуть пасажирів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: