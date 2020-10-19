Кандидати від партії Пропозиція в Миколаївській області в м. Южноукраїнськ заявили про політичний тиск з боку керівництва облдержадміністрації та представників від партії Слуга Народу. Про це заявив кандидат в депутати міської ради, директор підприємства Юженергобуд Дмитро Литвиненко.

"Нам постійно надходять погрози, які значно почастішали після візиту в область керівництва партії Слуга народу. Влада активно використовує адміністративний ресурс для тиску на опонентів, включаючи телефонні погрози, відкриття проваджень, судові справи та надмірну увагу з боку органів внутрішніх справ", - заявив Дмитро Литвиненко

За словами кандидата, керівництво Миколаївської області телефонує діючим мерам та керівникам поліції з вказівками про перешкоджання агітаційній діяльності.

"Під час останнього запланованого заходу, який ми хотіли провести до Дня Захисника України, з керівництва області особисто зателефонувати запрошеним виконавцям та діючому меру міста з погрозами, а обласна поліція пообіцяла стягнути у Южноукраїнськ ледь не весь особовий склад, щоб "покарати винних", - заявив Литвиненко.