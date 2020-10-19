Спешили в роддом: под Ровно в ДТП погибла беременная женщина (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В понедельник, 19 октября, возле села Корнин Ровенской области в дорожной аварии погибла беременная женщина, которую муж вез в роддом. Об этом сообщает областная полиция.
Авария произошла в 8:20 на трассе Киев - Чоп. Мужчина так торопился доставить свою любимую в больницу, что на своей Honda выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб протаранил Volkswagen.
В результате аварии 25-летняя женщина, находившаяся на последнем сроке беременности, погибла на месте. Ее 27-летнего мужа госпитализировали в травматологическое отделение.
37-летний водитель Volkswagen в тяжелом состоянии попал в реанимацию, а его 32-летняя жена - в травматологию.
Обстоятельства смертельного ДТП выясняет полиция. Мужчина, в одночасье лишившийся жены и ребенка, пойдет под суд.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе раскрыли жуткое преступление - рецидивист убил беременную любовницу и спрятал в сливной яме.
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