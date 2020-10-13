Украина и Польша подписали "морской" меморандум [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, в Одессе в ходе экономического форума Украины и Польши подписали Меморандум о намерениях между госпредприятием Администрация морских портов Украины и Администрацией порта Гданьск. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 13 октября.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил:
Сегодня соответствующим Меморандумом мы начинаем сотрудничество в рамках развития транспортного коридора Гданьск - Черное море. Это будет способствовать увеличению объемов торговли между нашими странами и поддержке транспортного рынка. Кроме того, Меморандум позволит максимально расширить географию контейнерных перевозок из Китая через Украину в Польшу в Европу и обратно, осуществлять их разными способами, разными видами транспорта без остановок. А цифровые коридоры станут нам в помощи, чтобы реализовать этот потенциал на самом высоком уровне.
Согласно документу, стороны должны усиливать сотрудничество по развитию интермодального транспорта и использования логистически-транспортного коридора, который сочетает Черное и Балтийское моря. А также углублять отношения между украинскими и польскими портами, увеличить логистические и транзитные возможности Украины и ее субъектов.
Кроме того, планируется привлечение Украины к реализации Польшей в течение ближайших лет масштабных инфраструктурных региональных проектов. Речь идет о строительстве Центрального коммуникационного порта (CPK), Via Carpatia, Via Baltica и Rail Baltica, а также в целом инициативы Трех морей.
Отмечается, что это создаст для Украины дополнительные возможности использования своего географического положения в сфере морских, железнодорожных и автомобильных перевозок в контексте европейской сети TEN-T, Шелкового пути и транспортировки товаров из Европы в Азию и обратно.
Ожидается, что реализация соглашения увеличит объемы двусторонней торговли между Украиной и Польшей.
Ранее мы писали о том, что Украина откроет новое консульство в Польше.
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