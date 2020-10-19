Лише за тиждень в Україні за перенавантаження фур виписали штрафів на два мільйони вісімсот тисяч гривень. Такі дані "Укртрансбезпеки". Згідно із законодавством, штрафи виписують у євро, і найвищий становив 9 тисяч. Найбільше від вантажівок потерпає південь. Так, на Миколаївщині місцеві жителі викопують справжні "вали та яри", аби захистити свої дороги.

Чи допомагає це врятувати покриття - з'ясовувала Марина Михайловська.

Це відео зняте у вихідні на трасі національного значення поблизу Баштанки невеличкого містечка на Миколаївщині. Вздовж дороги понад сто вантажівок.

Андрій, водій:

Машин по 5-7 одна за одною йдуть колонами. Це так вони і з Миколаєва йдуть, і з Нового Бугу. Особливо в нічний час дуже загружена траса. А таких же машин, якщо за ніч простоять, то буде до 100-200 машин.

Днями тут встановили габаритно-ваговий комплекс. Загалом на Миколаївщині таких нині лише два. Вони мають не допустити на дорогу перевантажених машин, які й руйнують дорожнє покриття. Утім, більшість водіїв вантажівок зупинилися на під'їзді і проходити зважування відмовилися. Утворилася черга на 30 кілометрів.

Володимир Яник, активіст:

Вони їдуть з великим перегрузом. На 30-40% від того, що їм можна везти. Видно в каналах написали, що ви приїдете, і вони всі полями роз'їхалися.

Відремонтована ділянка між Новим Бугом і Баштанкою, що веде до миколаївських портів, не витримала й року. Фури, перенавантажені збіжжям, вичавили в асфальті двадцятисантиметрові заглибини. Руйнуються й дороги в населених пунктах. Місцеві жителі, щоб завадити водіям оминути пункт контролю, перекопали в'їзди на польові дороги. Люди розуміють - такі методи ситуацію кардинально не змінять, але стояти осторонь не можуть.

Вони її не зможуть переїхати, поки вона буде свіжою. Щоб підтримувати. Її постійно треба переорювати, тому що через деякий час вони її все рівно вкатують.

В "Укртрансбезпеки" пояснюють - покарати водія за відмову від зважування права не мають. Якщо ж перевантаження все-таки вдасться зафіксувати - штраф вираховує спеціальна програма, а сума залежатиме від відстані, яку проїхала вантажівка, та її ваги. Порушення може коштувати перевізнику до 150 тисяч гривень. Тож аби уникнути штрафів, водіям простіше об'їхати зайві кількадесят кілометрів.

Олександр Корнило, в.о. начальника управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області:

Ми заставили їх перевантажуватись, вони шукали найближчий перевалочний пункт для перевантаження та подальшого проходження вагів. Інша частина шукала місця об'їзду польовими дорогами. Але погода зіграла нам на руку, тому що були дощі.

За три доби роботи зважувальних комплексів поблизу Баштанки фахівці Укртрансбезпеки оштрафували лише двох перевізників. Але припиняти роботу не збираються - обіцяють чергувати цілодобово разом із поліцією.