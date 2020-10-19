Авіація та вибухотехніки стоятимуть на сторожі виборчого порядку. Залучити їх у день голосування вирішили в Міністерстві внутрішніх справ. Про це розповів заступник глави МВС Сергій Яровий і підкріпив таку заяву новиною. Мовляв, спецпідрозділи у складі майже ста п'ятдесяти тисяч правоохоронців уже проходять навчання. А поки компетентні органи думають про безпеку - кандидати дедалі активніше відбивають атаки опонентів.

Остання з побудованих станцій київського метро сьогодні стала об'єктом уваги політиків. Колишній очільник Києва Олександр Попов нагадав, що станція "Теремки", яку він відкрив у 2013 році, - лише частина великого інфраструктурного проєкту, який досі не реалізований. Кандидат на посаду мера розповів, як мали б виглядати нові об'єкти.

Олександр Попов, кандидат на посаду міського голови Києва:

Это 13 станций, которые должны связать левый и правый берег и пройти через Подол. И дойти до аэропорта Жуляны. есть еще и пятая ветка - левобережная. Она проходила бы исключительно по левому берегу, связывая Троещину и Осокорки. Это огромный комплексный план который мы успешно начали реализовывать.

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Київ уже готується до опалювального сезону. Про це звітував чинний мер та кандидат на посаду міського голови Віталій Кличко. Він запевнив, що на цей момент тепло отримують близько половини житлових будинків.

Віталій Кличко, київський міcький голова:

Сьогодні тепло вже отримують соціальні об'єкти. Лікарні, школи, садочки та інші об'єкти інфраструктури. Також, тепло подали у майже половину будинків столиці. Нашому місту потрібно приблизно тиждень, щоб тепло було у кожному будинку.

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Так званий невідкладний план дій - для майбутнього очільника столиці - презентувала команда Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина". Мета ініціативи - затримати податки киян у місцевому бюджеті. У політсилі впевнені - це допоможе не лише ліквідувати корупційну складову. А й забезпечить Києву ремонт усього житлового фонду.