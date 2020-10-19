Невдоволення ситуацією в Україні і тим, як живуть регіони, зростає. Такі результати опитування "Української соціологічної групи". Вона продовжує досліджувати електоральні уподобання українців у кожній області. Людей запитують, за кого б вони проголосували, якби вибори відбулися зараз. Тож що відповіли жителі Харківщини й Дніпропетровщини? Далі.

Якби вибори на Харківщини відбулися вже зараз, то, згідно з опитуванням "Української соціологічної групи", потрапити до обласної ради найбільші шанси має "Опозиційна платформа - За життя". Понад 32 відсотки довіри. За "Блок Кернеса - Успішний Харків" готові проголосувати 29 процентів. На третьому місці "Блок Світличної "Разом".

Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":

Предвыборная капания проходит в условиях наростания недовольства людей условиями жизни, ситуацией в стане, ситуацией в своем регионе и той политикой, которая проводит власть.

А в Харківську міську раду розклад сил такий: "Блок Кернеса" - 40 відсотків. "Опозиційна платформа - За життя" - 26 процентів. Треті в рейтингу - "Слуги народу".

Мером, згідно з опитуванням, більшість харків'ян хочуть бачити чинного очільника Геннадія Кернеса. У нього 55 відсотків довіри. Другий - кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" - Олександр Фельдман.

Таке саме опитування "Українська соціологічна група" провела й на Дніпропетровщині. Що ж до кандидатів в облраду то 25 відсотків респондентів готові проголосувати за "Опозиційну платформу - За життя". За ними йдуть "Слуги народу" - 17 процентів. Третій у рейтингу - Блок Вілкула "Українська Перспектива".

Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":

В Днепре позиции опозиционных сил укрепляются. Можно предположить, что если собственно люди решат идти на выборы то скорее всего настроены они будут достаточно критично.

Якби зараз відбувалися вибори до Дніпровської міськради, то 27 відсотків опитаних готові підтримати партію "Пропозиція". Друга в рейтингу - "Опозиційна платформа - За життя". За нею партія "Громадська сила".

І щодо виборів дніпровського мера. Тут найвищі шанси потрапити до другого туру в чинного міського голови Бориса Філатова та Загіда Краснова. 47 і 17 відсотків відповідно.