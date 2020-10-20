У МОЗі вкотре попередили про небезпеку для найуразливішої категорії людей

4766 нових випадків зараження COVID-19 протягом минулої доби в Україні. Від ускладнень померли 66 пацієнтів. Найбільший приріст хворих на Харківщині, Одещині, Львівщині та в Києві. У МОЗі вкотре попередили про небезпеку для найуразливішої категорії людей.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: