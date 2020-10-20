COVID-19 в Україні дістався до 4766 людей за добу [ Редактировать ]
4766 нових випадків зараження COVID-19 протягом минулої доби в Україні. Від ускладнень померли 66 пацієнтів. Найбільший приріст хворих на Харківщині, Одещині, Львівщині та в Києві. У МОЗі вкотре попередили про небезпеку для найуразливішої категорії людей.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Із загальної кількості померлих від коронавірусної хвороби більше 74 відсотків - це люди старші 60 років. Більшість померлих мають супутні захворювання: серцево-судинні захворювання, захворювання на цукровий діабет, інші хронічні захворювання - легень, печінки, нирок.
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