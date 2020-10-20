У США викинули на смітник подарункові ШВЛ із Росії [ Редактировать ]
У США викинули на смітник російські апарати штучної вентиляції легень через несправність. Нагадаю, на початку епідемії Дональд Трамп звернувся до Путіна по допомогу. Тоді Кремль відправив до США 45 апаратів ШВЛ та інше медичне обладнання з підписом "Від Росії з любов'ю".
Подарункове устаткування розподілили по лікарнях Нью-Йорка, утім, так і не застосували, бо одразу почалися технічні проблеми. Ті самі моделі ШВЛ вже стали причиною пожеж в лікарнях Санкт-Петербурга. Тоді загинуло щонайменше четверо пацієнтів.
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