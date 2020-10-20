США та Британія звинуватили Росію в хакерських атаках [ Редактировать ]
США та Британія офіційно звинуватили Росію в хакерських атаках. Здійснювали диверсії - шестеро офіцерів ГРУ. За даними Washington Post - це Юрій Андрієнко, Сергій Детистов, Павел Фролов, Артем Очиченко, Петро Пліскін та Анатолій Ковальов.
Окрім втручання в американські президентські вибори 2016 року та президентські вибори 2017 у Франції, їх звинувачують в кібератаках під час Зимової Олімпіади 2018 у Південній Кореї, спробах завдати шкоди наступним олімпійським іграм в Токіо.
А також в зриві роботи електромережі в Україні та запуску вірусу-вимагателя NotPetya, який заразив комп'ютери по всьому світу, завдавши збитків на мільярди доларів. В Москві усі звинувачення традиційно відкидають.
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