США та Британія офіційно звинуватили Росію в хакерських атаках. Здійснювали диверсії - шестеро офіцерів ГРУ. За даними Washington Post - це Юрій Андрієнко, Сергій Детистов, Павел Фролов, Артем Очиченко, Петро Пліскін та Анатолій Ковальов.

Окрім втручання в американські президентські вибори 2016 року та президентські вибори 2017 у Франції, їх звинувачують в кібератаках під час Зимової Олімпіади 2018 у Південній Кореї, спробах завдати шкоди наступним олімпійським іграм в Токіо.

А також в зриві роботи електромережі в Україні та запуску вірусу-вимагателя NotPetya, який заразив комп'ютери по всьому світу, завдавши збитків на мільярди доларів. В Москві усі звинувачення традиційно відкидають.