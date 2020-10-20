Во вторник, 20 октября, в Харькове женщина за рулем авто Kia Sorentо "улетела" в реку. Женщина в ожидании помощи забралась на крышу авто. Об этом сообщили в ГСЧС.

Так, машина слетела с дороги, пробила железный забор на набережной и упала в воду.

Инцидент произошел по адресу Харьковская набережная, 7/9. Спасатели с помощью лестницы и троса помогли 34-летней женщине перебраться на сушу.

Женщине удалось избежать травм, в госпитализации она не нуждалась.

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