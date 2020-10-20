Ждала на крыше тонущего авто: женщина "слетела" с моста в реку (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 20 октября, в Харькове женщина за рулем авто Kia Sorentо "улетела" в реку. Женщина в ожидании помощи забралась на крышу авто. Об этом сообщили в ГСЧС.
Так, машина слетела с дороги, пробила железный забор на набережной и упала в воду.
Инцидент произошел по адресу Харьковская набережная, 7/9. Спасатели с помощью лестницы и троса помогли 34-летней женщине перебраться на сушу.
Женщине удалось избежать травм, в госпитализации она не нуждалась.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил жуткое ДТП.
по теме
Трагедия с Ан-26: Зеленский едет в Харьков на прощание с погибшими
В центре Харькова началась подготовка церемонии прощания с погибшими курсантами
Кого оберуть на виборах жителі Харківщини й Дніпропетровщини: соцопитування
Невдоволення ситуацією в Україні і тим, як живуть регіони, зростає. Такі результати опитування "Української соціологічної групи". Вона продовжує досліджувати електоральні уподобання українців у кожній області
Авиакатастрофа МАУ: начался второй раунд переговоров
В понедельник, 19 октября, начался второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по делу о сбитом самолете МАУ
"Опозиційна платформа - За життя" автопробігом підтримала медиків у боротьбі з COVID-19
Понад півтисячі автівок проїхалися по Донецькій області - від Маріуполя до Слов'янська
Капельницы в темноте и больные в коридоре: условия больницы шокировали пациентов
В Харькове, в Купянской районной больнице показали, в каких условиях лечат людей