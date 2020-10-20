Кількість тестів збільшили. Виплати лікарям на 300 відсотків підвищили. Так президент Володимир Зеленський відзвітував про боротьбу з епідемією.

Сьогодні глава держави виступив у парламенті зі щорічним посланням.

Що розповів президент про зради та перемоги його команди і чи задовольнив цей виступ депутатів?

Майже годину президент Зеленський розповідав про успіхи та провали своєї команди. Почав з епідемії коронавірусу. Переконував, що Україні вдалося швидко зреагувати під час першої хвилі - оперативно завезти засоби захисту, які були в дефіциті, та збільшити кількість лабораторій.

Володимир Зеленський, Президент України:

Йдуть клінічні випробування українських препаратів, що мінімізують ризики ускладнення від COVID-19, ми витримали перший етап та пройшли його з мінімальними втратами. У порівнянні з багатьма європейськими країнами, наше падіння менше, як і відсоток смертності від COVID-19: Німеччина 4%, Франція 9%, Великобританія 11%, Україна - 1,9%.

Похизувався глава держави й відновленням миру на Донбасі. Мовляв, нині на сході найтриваліший період тиші за всі роки війни, хоча ворог і далі провокує армійців.

Володимир Зеленський, Президент України:

Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію. Страшне слово "амністія" - не про всіх, і не про уникнення відповідальності, а про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які фактично зараз перебувають у заручниках в окупантах. Нам потрібна стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів.

А от результатами боротьби з корупцією президент не задоволений. Каже: не бачить результатів від правоохоронців, тож попросив нардепів ухвалити антикорупційну стратегію - цей законопроєкт Зеленський визначив як невідкладний. Натомість похвалився поглибленням відносин з міжнародними партнерами - зокрема, зі США, Великою Британією, Канадою, Туреччиною та ЄС.

Володимир Зеленський, Президент України:

Відзначають наші успіхи, зокрема відчутний прогрес виконання умови про асоціацію, всі передумови для промислового безвізу, угоди про спільний авіапростір з ЄС, поглиблення ринків з європейським. А ще - чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує.

Та не всі депутати в захваті від доповіді Президента. Трибуну Зеленський залишав під вигуки "Ганьба" від опозиційних фракцій.

Олег Синютка, народний депутат, "Європейська солідарність":

Раніше, коли відбувалися саміти Україна-ЄС, ми тішилися, що Україна отримала безвіз. Сьогодні для нас доброю новиною з саміту Україна-ЄС є те, що в нас не забрали безвіз, що до нас не застосували інших заходів. Тобто наші думки в період президентства Зеленського суттєво змінилися.

Та й про успіхи в боротьбі з коронавірусом, кажуть нардепи, президент... прибрехав.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Дуже райдужну картинку намалював президент, на жаль вона дуже не співпадає з реальністю. Ми чули, що президент продовжує наполягати на тому, що і ШВЛ закуплені і тести робляться - це відверта неправда, тому що за гроші держбюджету не закуплено жодного ШВЛу, за тестуванням Україна на 110 місці у світі.

Тарас Батенко, народний депутат, позафракційний:

Як Парламент може аплодувати на слова президента про смертність від ковіду в країні? Ми це досягли! І це в день, коли зареєстрували рекордну кількість смертей.

Сподобалась доповідь Зеленського, що й не дивно, лише "Слугам народу". І не встигла трибуна охолонути, як з неї презентували постанову про посилення боротьби з коронавірусом - вона передбачає створення Національного штабу на чолі з президентом, запровадження масового тестування та збільшення кількості відділень для лікування інфікованих.