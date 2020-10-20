Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов. Для этого достаточно взглянуть на картинку, и определить, что же вы увидели на ней в первую очередь. В зависимости от ответа и будет зависеть ваша характеристика.

Череп

Если вы заметили череп, то вы точно относитесь к архетипу реалистов. Вы всегда воспринимаете все так, как оно есть. Не питаете ложных надежд и стараетесь не жить в иллюзиях.

• Вы умеете планировать каждый свой шаг.

• С легкостью добиваетесь всего, чего только пожелаете.

• Умеете вести конструктивный диалог.

• Не приемлете, когда люди говорят вам неправду.

• Стараетесь всегда быть на стороне слабых.

• Обладаете лидерскими качествами.

• Можете с легкостью наставлять других людей.

Ваш склад ума - логический. Вы любите прорабатывать каждую деталь. Вам всегда нужна тактика даже в самых обыденных делах. Будь то уборка или поход в магазин! Возможно, из-за этого вас могу считать слишком въедчивым человеком.

Из-за своего реализмы вы иногда попросту лишены одной детали - мечты. Ваши цели настолько приземленные, что вы даже не думаете о том, чтобы достичь чего-то сверхжеланного. Вам просто не хватает заветной мечты, а ведь с вашим подходом к жизни вы бы смогли добиться многого!

Женщины с крыльями

Нет сомнений - вы оптимист! Являетесь источником вдохновения и хорошего настроения. Вы всегда приносите радость и некий свет, к которому тянутся люди. Вы стараетесь находить плюсы даже в самых ужасных ситуациях.

• Обладаете творческими способностями.

• У вас очень мягкий характер и доброе сердце.

• Вы умеете сопереживать людям.

• Стремитесь к тому, чтобы помогать окружающим.

• Вас можно охарактеризовать как жизнерадостную особу.

• Вы любите путешествия и сюрпризы.

• Внутри вас всю жизнь будет жить романтик.

Несмотря на всю эту улыбку и ваше видение мира, вы очень чувствительный человек. Эмоции иногда так сильно ваз захлестывают, что вы попросту не можете их остановить.

Вам необходимо научиться контролировать эмоции. В противном случае вы вредите не только себе, но и окружающим людям. Это противоречит вашей природе, и вы начинаете чувствовать угрызения совести.

Зная о том, к какому типу вы относитесь, вы сможете проработать недостатки вашего характера. Это поможет вам изменить вашу жизнь к лучшему. Опирайтесь только на свои сильные стороны и всегда верьте в свои силы.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.