Змінити правила. У США терміново коригують регламент проведення фінальних президентських теледебатів. Трамп на це скаржиться, але пообіцяв, що все одно обов'язково прийде.

Які саме нововведення запроваджують?

Уже післязавтра на цю сцену в університеті Белмонт у Нешвіллі, штат Теннессі, востаннє перед виборами вийдуть два кандидати в президенти Америки. І обидва вірять, що перевага в теледискусії може фактично означати й перемогу в тривалих виборчих перегонах. Особливо, якщо один з політиків домінуватиме, а інший, як-то кажуть, сяде в калюжу.

Головне нововведення - мікрофон працюватиме, лише коли кандидат говорить. І це, безперечно, удар по Трампу. Адже саме він почав переривати суперника на півслові.

Уперше в історії 4 роки тому, на дебатах з Гілларі:

Зможу домовитися з Путіним! - Ну і добре! Тому що йому потрібна маріонетка, замість президента США. - Ніяких маріонеток, ніяких! - Це ж ясно, як божий день. - А ось ти - таки маріонетка. - Він прибріхує і доводить це щоразу. - Ні! Це ти безчесна! Яка ж огидна жінка!

Така сама тактика була й на перших дебатах з Байденом, коли кандидати просто перекрикували один одного:

Байден: Питання в тому... Питання...

Трамп (перекрикує): радикальні ліві... І послухай... Послухай, а хто...

Байден намагається продовжувати: Ти вже стулиш пельку, чоловіче?

Трамп (перекрикує): Хто у твоєму списку, Джо?

Ведучий: Панове... Панове, я думаю...

Байден: Це настільки... Настільки не по-президентськи!

Тепер Трампу буде складно. Не реагувати він не може - виборці до цього звикли. А так само кидати злі репліки - сенсу немає, їх з вимкненим мікрофоном телеаудиторія просто не почує... Проблема ще й у тому, що теми дебатів йому теж не подобаються.

Пітер Ер, старший радник Комісії з президентських дебатів:

Ведучий сам обирає питання і не ділиться ними ані з організаторами, ані з кандидатами чи їхніми штабами.

Але команда Трампа зараз відкритого листа написала. Скаржаться, що це мали бути "дебати щодо зовнішньої політики", а ведучий збирається знову запитувати про пандемію і клімат.

І тут усе просто: Трампу потрібна можливість дорікнути Байдену за Україну, "Бурисму" та зв'язки з Китаєм, згадавши @мейли його сина. А демократам, навпаки, потрібен позитив і розмова про політику внутрішню, де можна критикувати Трампа, вигідно підкреслюючи різницю між кандидатами.

Згідно з останнім опитуванням, 61% американців проти того, як соцмережі змінюють політику. Критикують поверховість, скандальність, відсутність сенсу, який замінили змагання "хто кого перекричить". Утім, дебати все одно дивитимуться, бо іншої можливості побачити двох непримиренних супротивників поруч більше не буде.

Один з них невдовзі стане президентом, а інший - політичним пенсіонером. А от хто ким - найбільша інтрига.