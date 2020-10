Во вторник, 20 октября, киевское "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов уступило "Ювентусу".

Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм прошел при полном игровом преимуществе туринского клуба, несколько опасных моментов у ворот "бело-синих" могли превратиться в забитые мячи, но Георгий Бущан в нужных ситуациях, как и в матчах сборной Украины, выручил.

Подопечные Андреа Пирло вышли вперед сразу после перерыва. Бущан справился с ударом Кулусевски, но уже добивание Мораты из вратарской стало голевым. В концовке встречи испанский нападающий оформил дубль после навеса Куадрадо.

Kulu with an amazing skill but the saves it ! #DynamoJuvepic.twitter.com/mpZxmN38vV