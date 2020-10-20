Лига чемпионов: "Динамо" проиграло "Ювентусу" [ Редактировать ]
Во вторник, 20 октября, киевское "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов уступило "Ювентусу".
Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:0.
Первый тайм прошел при полном игровом преимуществе туринского клуба, несколько опасных моментов у ворот "бело-синих" могли превратиться в забитые мячи, но Георгий Бущан в нужных ситуациях, как и в матчах сборной Украины, выручил.
Подопечные Андреа Пирло вышли вперед сразу после перерыва. Бущан справился с ударом Кулусевски, но уже добивание Мораты из вратарской стало голевым. В концовке встречи испанский нападающий оформил дубль после навеса Куадрадо.
Kulu with an amazing skill but the saves it ! #DynamoJuvepic.twitter.com/mpZxmN38vV— Juve Canal (@juvecanal2) October 20, 2020
Ранее мы писали о том, что Роналду и Месси сыграют с "Динамо Киев".
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