Киевское "Динамо" сыграет Лигу Чемпионов с заполненными трибунами [ Редактировать ]
Киевский градоначальник Виталий Кличко разрешил проводить матч "Динамо" Киев с туринским "Ювентусом" со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Трибуны НСК "Олимпийский" будут заполнены только на 30%. В обмен на разрешение Кличко, "Динамо" обязалось принять все меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса.
Отмечается, что один человек сможет купить не более четырех билетов, для чего необходимо указать паспортные данные и другую личную информацию каждого владельца билета. Для входа на стадион необходимо показать удостоверение личности, потому как все билеты именные и информация на документе и билете должна совпадать.
Читайте также, "Динамо" Киев огласило заявку игроков на матчи Лиги Чемпионов УЕФА. На этот этап киевляне заявили 31 игрока, из которых 23 фигурируют в списке А и восемь - в списке Б.
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