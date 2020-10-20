Во вторник, 20 октября, президент России Владимир Путин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Переговоры состоялись по инициативе французской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвращению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико-дипломатического урегулирования нагорнокарабахской проблемы. Акцентирована важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договоренностей о прекращении огня.

"Подчеркнута готовность к продолжению тесной координации России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН", – добавили в Кремле.

Кроме того, лидеры двух стран условились о контактах на различных уровнях.

Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.