Ситуация в Нагорном Карабахе: Макрон позвонил Путину [ Редактировать ]
Во вторник, 20 октября, президент России Владимир Путин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Переговоры состоялись по инициативе французской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвращению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико-дипломатического урегулирования нагорнокарабахской проблемы. Акцентирована важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договоренностей о прекращении огня.
"Подчеркнута готовность к продолжению тесной координации России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН", – добавили в Кремле.
Кроме того, лидеры двух стран условились о контактах на различных уровнях.
Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.
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