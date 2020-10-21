Від суботи, коли пронісся смерч, без прихистку залишилось двісті десять родин

Три сотні родин у Кропивницькому оговтуються після нищівного буревію, який налетів на місто у суботу. За кілька хвилин ураган перетворив приватні обійстя на руїни. Чи отримають потерпілі родини компенсацію від держави - з'ясовувала Олена Бринза.

Від суботи, коли пронісся смерч, без прихистку залишилось двісті десять родин. Здебільшого жителі двох мікрорайонів - Старої Балашівки та Лелеківки. Дехто відмовився переселятися в госпіталь та готель, запропоновані міською владою - бояться мародерів. Ночують у будинках без даху, гріються під ковдрами і з острахом чекають холодів.

Леонід Пісменюк, житель Кропивницького:

Ну оце що тут було, тут одна половина, це друга половина та згороду ідіть покажете оттуда і сарай повалялось і даже з туалету і то убрало кришу.

Без покрівлі та веранди залишився будинок пенсіонера Леоніда Федоровича. Гріти ж хату наразі немає чим.

Леонід Пісменюк, житель Кропивницького:

Сьогодні вже примороз був, вже я бачив, ну а що, тепліше накидаю на себе все і сидю в хаті топити нема чим, газу немає, включив воду ржава біжить.

Зі сльозами на очах наслідки руйнівного буревію показує й Лідія Іванівна. Стихія знесла дах, вибила вікна, на стелі тріснула опорна балка. На допомогу самотній жінці прийшли небайдужі - придбали матеріали та самотужки відновлюють покрівлю.

У мерії збирають адреси пошкоджених осель. Кажуть, на відновлення потрібно щонайменше тридцять мільйонів гривень.

Андрій Райкович, міський голова Кропивницького:

Я вже звернувся до голови ОДА, щоб він передзвонив прем'єр-міністру і передав вимогу міської громади повернути нам 16 млн грн, які ми заплатили лікарям у вигляді зарплати з міського бюджету.

А доки державні кошти не надійшли, рятувальники та небайдужі містяни намагаються насамперед вкрити шифером будинки малозабезпечених та самотніх людей. Просять про допомогу й у благодійників.