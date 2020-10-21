"Виборчий туризм" загрожує проведенню місцевих виборів в Україні [ Редактировать ]
Головна загроза на майбутніх місцевих голосуваннях це "виборчі туристи". Так вважають у Комітеті виборців України. Поряд із уже традиційними технологіями - такими як чорний піар чи підкуп - з'явився новий тренд. Ідеться про зміну виборчої адреси. У комітеті вже зафіксували аномальне зростання кількості виборців у деяких громадах.
Олексій Кошель, генеральний директор комітету виборців України:
Ми виявили понад 20 громад, де виявлено аномальну кількість нових виборців. На практиці ця кількість може бути значно більшою. Цю цифру можна збільшити в пять - сім - десять разів. Йдеться про велику кількість громад, але ми провели лише довідковий аналіз.
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