Головна загроза на майбутніх місцевих голосуваннях це "виборчі туристи". Так вважають у Комітеті виборців України. Поряд із уже традиційними технологіями - такими як чорний піар чи підкуп - з'явився новий тренд. Ідеться про зміну виборчої адреси. У комітеті вже зафіксували аномальне зростання кількості виборців у деяких громадах.

Олексій Кошель, генеральний директор комітету виборців України: