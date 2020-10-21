Чому місцеві вибори на Прикарпатті опинилися на межі зриву [ Редактировать ]
Уже цієї неділі в Україні пройдуть місцеві вибори. На Прикарпатті вони опинилися на межі зриву. Область залишилася без обласної територіальної виборчої комісії. Напередодні ЦВК своїм рішенням дочасно припинила повноваження всього складу Івано-Франківської ТВК. Подробиці від моїх колег.
Весь склад Івано-Франківського тербиворчкому - "на вихід". Так напередодні вирішили в ЦВК. Своє рішення пояснили просто: причина - в буклетах!
Незабезпечення Івано-Франківською обласною ТВК виготовлення інформаційних буклетів і плакатів місцевих організацій політ партій суб'єктів виборчого процесу.
А це - порушення закону. Чому ж не впоралися? За поясненнями йдемо в Івано-Франківську обласну ТВК.
Добрий день. - Добрий. - Ми до голови.
Із членів комісії (а їх було вісімнадцять), на місці - жодного.
Нікого з самого ранку не було. Я так розумію, що їх розпустили.
Телефонуємо голові ТВК. Але той не відповідає. Біля входу до будівлі облради випадково таки натрапляємо на нього. Але і він кидається тікати.
Пане Анатолію, та зупиніться! Це ж неповага до людей. - Пані, чесно, не хворий я. - Чому розпустили вас, яка причина? - Питайте Центральну виборчу комісію.
У Комітеті виборців України кажуть: вони проаналізували листування між Івано-Франківською ТВК та ЦВК. І про те, що тутешній виборчком не друкуватиме плакатів та буклетів там заявили ще 15 жовтня. Мовляв, грошей і часу на це немає.
Максим Лисюк, голова КВУ в Івано-Франківській області:
Звичайно, є певний момент, все таки довгої роботи центральної комісії. Тому що вони тільки 6 жовтня затвердили текст бюлетеня. Відповідно обласним комісіям залишалося дуже мало часу, щоб провести відповідно до закону про публічні закупівлі, виготовлення. Більшість обласних виборчих комісій не вклалися у визначений термін. Але процес був запущений.
Тож у ЦВК дали партіям змогу подати нових кандидатів до складу нової комісії. І сьогодні на вечірньому засіданні їх затвердили.
Сформувати Івано-Франківську комісію у складі 14 осіб.
А це значить, що виборам тут - бути. І можливо без поліграфії. Хоча це - порушення закону, яке в партії, що програють вибори, можуть використати як підставу для оскарження результатів.
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