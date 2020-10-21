Всем помогала и защищала: в Киеве умерла от COVID-19 известная волонтер [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, стало известно, что в больнице Киева умерла 21-летняя девушка-волонтер Инна Волкова. Она заболела коронавирусом, и 20 октября скончалась в отделении интенсивной терапии и реанимации Киевской больницы №9. Об этом сообщили в группе Facebook Фундація Регіональних Ініціатив - ФРІ.
"Инна была общественным деятелем, активисткой и очень искренним человеком. Она помогала, защищала и оберегала невероятное количество людей. Сегодня остановилось большое любящее сердце невероятной девушки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что две недели Инна боролась за жизнь в отделение интенсивной терапии и реанимации Киевской больницы №9. В ее случае СОVID-19 вызвал редкое аутоиммунное заболевание - синдром Гиенна Барре. Из-за этого ее подключили к ИВЛ. Позже Инны не стало.
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