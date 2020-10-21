Отрезала голову дочери: мать-убийца избежала тюрьмы [ Редактировать ]
Харьковский суд признал невменяемой женщину, которая 30 апреля 2020 года отрезала голову своей дочери и носила ее в пакете по улицам города. Согласно решению суда, ее признали невменяемой — подсудимая должна отправиться на принудительное лечение, сообщает Объектив.
Татьяну Пьянову признали "страдающей хроническим психическим заболеванием, что лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия". Такую информацию по делу сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
В ходе следствия и после проведения многочисленных экспертиз выяснилось, что в момент совершения зверского преступления мать-убийца не была под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Также семья не состояла на каком-либо учете. Кроме того, в полицию не поступало ни одного заявления по факту семейного насилия.
Следствие установило, что женщина является психически больной и не отвечает за свои действия, а значит вместо тюрьмы будет направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим режимом. Сейчас Пьянова находится в СИЗО, где ждет истечения 30-дневного срока на апелляционное обжалование.
Напомним, что весной Татьяна Пьянова, нанесла своей дочери Кристине 20 ударов ножом, после чего отрубила голову. Затем разделась догола и ходила по улице с ножом — орудием убийства — и с пакетом, в который поместила отрезанную голову девочки. Позже ее задержали на улице Полтавский шлях в Харькове. Чтобы успокоить и обезоружить женщину, понадобилось четыре наряда полиции.
Уголовное производство было открыто по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). На суде Татьяна была босой, завернутая в простыню и на слушаниях вела себя агрессивно.
Ранее podrobnost.ia сообщали о том, как под Харьковом дочь отрубила матери голову — убийцу также признали психически больной.
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