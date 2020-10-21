"Северный поток-2": в Кремле отреагировали на новые санкции [ Редактировать ]
В Кремле назвали рейдерской конкуренцией новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2". Такие действия наносят вред двусторонним отношениям между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он назвал недружественной и достаточно деструктивной линию Вашингтона по отношению к Москве.
"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - сказал Песков.
При этом в России не связывают санкции против "Северного потока-2" и переговоры между странами о Договоре по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".
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