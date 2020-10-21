В Кремле назвали рейдерской конкуренцией новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2". Такие действия наносят вред двусторонним отношениям между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он назвал недружественной и достаточно деструктивной линию Вашингтона по отношению к Москве.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - сказал Песков.

При этом в России не связывают санкции против "Северного потока-2" и переговоры между странами о Договоре по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".