Пізня осінь, нерегулярні опади та загальне підвищення температури з кожним роком дедалі більше впливають на вітчизняний аграрний сектор. Як відбувається осінній посів та яких негараздів побоюються фермери?

Від початку осені лише в Києві зафіксовано аж три температурні рекорди - помітно потеплішало. Таке щорічне підвищення температури, в сукупності з нерегулярними опадами змушує аграріїв відкладати посіви.

Олена Костенко, заступниця директора з інноваційної та наукової діяльності Національного наукового центру "Інституту землеробства НААН України":

Якщо ще 20-30-40 років назад оптимальними термінами сівби були 25 серпня - 25 вересня, то зараз ці строки рекомендовані для різних зон по-різному, але вони вже десь на 2-3 тижні зміщуються в сторону пізніших строків.

Нині, за словами фермерів, важливо, аби засіяні культури сформували хоча б перші листочки. А потім перейшли в так звану зимову сплячку, щоб морози їм не зашкодили.

Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації:

Морози можуть нашкодити тоді, коли вони будуть відкритими, не буде снігу і тоді ці кущі цих озимих, вони можуть постраждати, коли температура буде нижчою 10 градусів морозу. Якщо вона не буде нижчою і не буде снігу, то вони перезимують. І потім навесні, якщо будуть дощі, все буде гаразд, але чи буде так насправді, чи ні - ніхто не переконаний.

Якщо наступного сезону потепліє ще більше, а дощів поменшає, то постане актуальне питання - зрошення посівів.

Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації:

Для того, щоб вирішити проблему зрошення хоча б до того рівня, яка була ще в радянські часи, коли не було такої строкатості в погодно-кліматичних умовах, хоча б повернутись до того, що було, нам треба мінімум пів мільярда доларів інвестувати в створення системи зрошення. Натомість немає навіть міністерства аграрної політики, яке могло б профільно займатись цим питанням.

Занепокоєні такими погодно-кліматичними змінами, сільгоспвиробники сподіваються, що влада не залишиться осторонь і все ж допоможе аграрному сектору.